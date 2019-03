Guindos: "Hace tiempo que no hablo con Rato, no hay asuntos que tratar con él"

El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirma en una entrevista que no se ha reunido con el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, investigado por fraude y blanqueo de capitales, y que ni siquiera ha mantenido contacto reciente porque "desde hace tiempo" no tiene "ningún asunto que tratar con él".

De Guindos ha declinado opinar sobre la polémica generada por la reunión que Rato mantuvo a finales de julio con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aunque ha querido destacar que su compañero de Gobierno ya ha dado una explicación en el Parlamento.

El titular de Economía ha recordado que fue colaborador de Rato durante casi ocho años en ese Ministerio y ha vuelvo a repetir que fue un "muy buen ministro", aunque no ha querido valorar otro tipo de actuaciones.

"Ahí no entro, pero no es incompatible una cosa con la otra y no reconocer lo anterior sería injusto. Luego la vida es complicada y se pueden cometer errores, pero no entro en valoración personal", ha insistido.

Aún así ha explicado que a principios de 2012, Rato estaba al frente de Bankia y esta entidad era "el gran problema de la economía española y el foco de atención", por lo que entonces, evidentemente, "tenía un trato, una relación con él". Sin embargo, ha reiterado, que como ministro de Economía ha actuado siempre "con profesionalidad y en defensa del interés general".