Duro enfrentamiento en redes sociales entre Irene Montero y Teresa Rodríguez después de que la ministra de Igualdad, haya explicado así el momento elegido para la expulsión de Podemos de Teresa Rodríguez: durante su baja por maternidad. "Yo he tenido dos embarazos muy seguidos, siempre asumiendo responsabilidades. La política no para mientras estamos de permiso", ha expresado Montero en declaraciones a Radio Nacional de España.

En seguida, Rodríguez le ha respondido a través de Twitter: "Con este argumento, un empresario le puede decir a una trabajadora: 'La fábrica no para por tu permiso de maternidad. A la calle'. Hace daño esto, y no sólo a mí. ¡La ministra de Igualdad!". El rifirrafe no se ha quedado ahí. Montero ha acusado a la política andaluza de usar un argumento "bochornoso".

"Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones. Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso". Esto ha llevado a Teresa Rodríguez a volver a cargar.

También en Twitter, la máxima dirigente de Adelante Andalucía ha asegurado que no se ha comparado "con una precaria", y ha añadido: "He dicho que el argumento es el mismo. Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que estoy en política por el dinero, porque yo sí tengo un curro al que volver". Y ha terminado con esta indirecta: "La política no me cambió de barrio".