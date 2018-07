La Guardia Civil registra el Palau de la Generalitat y detiene al secretario de Difusión del referéndum 1-O

La Guardia Civil ha registrado durante más de diez horas la sede de Òmnium Cultural por orden del juez que investiga el 1-O, que trata de aclarar si el Gobierno catalán financió las campañas publicitarias del referéndum a través de la entidad cultural. Según han informado fuentes de la investigación, la Guardia Civil ha abandonado poco después de las 19.30 horas el edificio de Òmnium Cultural, al que los agentes han entrado a primera hora de la mañana por orden del titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

En la sede de Òmnium, los agentes han estado rastreando durante más de diez horas diversa documentación y datos almacenados en los ordenadores, así como el correo electrónico de la entidad soberanista. Según Òmnium, tras cerca de doce horas de registro, la Guardia Civil se ha llevado "la contabilidad de 2016-2018" de la entidad, en papel y copia en CD, en total 10 gigabytes de documentación y 320 del banco de imágenes gráficas, además de tres teléfonos, cuatro discos duros y la intervención de cuatro correos de trabajadores.

El juez, que hoy también ha ordenado registrar el despacho en el Palau de la Generalitat del secretario de Difusión, Antoni Molons -que ha sido detenido y ya ha quedado en libertad- indaga si la financiación de la publicidad se pudo enmascarar a través de pagos del Govern a Òmnium Cultural para burlar la prohibición del Constitucional de destinar partidas de los presupuestos al referéndum de independencia suspendido.

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha negado que la entidad se financie con dinero público y ha avisado de que no se dejará "amedrentar" por registros como el de esta mañana de la Guardia Civil en su sede en Barcelona: "Pedimos que paren ya estas hostilidades, esta represión", ha dicho. "No encontrarán, seguro, ningún tipo de vinculación económica entre la Generalitat y Òmnium", ha recalcado Mauri, que ha señalado que "desde hace muchos años" la entidad "se financia de forma privada y no recibe ningún euro de la Generalitat".