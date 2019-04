Grupos a favor y en contra de la independencia se movilizan en defensa de sus intereses

"Queremos votar, queremos votar". Es el principal motivo que tienen los que están a favor de la independencia de Cataluña para salir este jueves a la calle. “Queremos manifestar que queremos votar”, señalan algunos de los manifestantes.

Pero no es el deseo de todos los que acuden a la cita. “Hay que salir a la calle porque cada uno tiene derecho a expresar lo que siente”. De esta forma, anti-independentistas y grupos pro-independencia se mezclan en una Diada donde la pregunta es obligada: ¿se votará el 9 de Noviembre?

“Si podemos, votaremos; si no, votaremos”. Es la opinión de aquellos que no acatarían la orden del Constitucional si anulara la Ley de Consultas. Aunque hay algunos que se suman al marco de la legalidad por el que apuesta Artur Mas, defiendan o no la independencia. “Habrá que recurrir a lo que sea, pero siempre con la ley”, declara otro de los manifestantes.

Los que también han salido a las calles catalanas ha sido gente del País Vasco y de Valencia. Desde la capital levantina, hasta dos autobuses “de cien personas, y de Castellón van en bus unas 50", señala una valenciana.

Todos equipados y con un objetivo común: “solidarizarnos con Cataluña para que obtenga la independencia de una vez por todas”. Se trata de gente anónima que participa en la Diada donde algunos ya se están preparando para la V que se formará la tarde del jueves en la plaza de les Glories.