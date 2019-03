Griñán, elegido senador en representación de Andalucía sin el apoyo del PP

Junto a Griñán han sido designados nuevos senadores, con un respaldo mayor, la exconsejera de Educación Mar Moreno (103 votos) y el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez (101 votos). De los 109 diputados del Parlamento de Andalucía han estado presentes 105 y los votos válidos han sido 104, de los que Griñán ha recibido el apoyo de 55.

El PSOE cuenta con 47 diputados, pero la nueva presidenta de la Junta, Susana Díaz, no ha acudido al pleno ya que, según fuentes socialistas, se ha desplazado ya a Madrid, donde esta tarde será recibida en audiencia, en el Palacio de la Zarzuela, por el rey Juan Carlos.

Por su parte, dos de los doce parlamentarios de IU -Juan Manuel Sánchez Gordillo y Marina Segura- no han acudido al pleno. El PP sí ha votado a favor de la designación como senadores de los socialistas Mario Jiménez y Mar Moreno, aunque ésta ha recibido un respaldo mayor de la Cámara (103 votos) que el número dos del PSOE andaluz (101 votos).

Los nuevos senadores socialistas en representación de Andalucía, que acompañarán a la expresidenta del Parlamento autonómico Fuensanta Coves, que ya lo era, sustituirán al portavoz del PSOE en la Cámara andaluza, Francisco Álvarez de la Chica, a la diputada por Huelva Antonia Moro y al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, que renunciaron el pasado lunes al cargo.

En este pleno estaba previsto que también se abordará la sustitución como secretaria tercera de la Mesa del Parlamento de la diputada malagueña Remedios Martel por la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, señalada también en el último auto del caso de los ERE fraudulentos.

Según una nota difundida por el Parlamento el pasado martes, tras la reunión de la Junta de Portavoces, el presidente de la Cámara, Manuel Gracia, informó de que Remedio Martel, secretaria tercera de la Mesa, había comunicado su intención de renunciar a dicho cargo "de forma que se añadiría un nuevo punto al orden del día del pleno del jueves 12 para su sustitución".

En declaraciones a los periodistas, el presidente del grupo socialista y número dos del PSOE-A, Mario Jiménez, ha dicho que ese punto "finalmente, no se ha introducido en el orden del día" del pleno de hoy y ya verán "cuál es el momento" para plantearlo, tal y como acordó su partido el pasado lunes. Por su parte, fuentes de IU han apuntado que no iban a respaldar esa propuesta, lo que habría llevado al PSOE a retirarla.

El portavoz del grupo popular, Carlos Rojas, ha denunciado que "de repente, no sé por qué líos internos del gobierno (de coalición), se retira una propuesta aprobada y notificada por el Parlamento en Junta de Portavoces". "Al final, no se ha producido porque la han retirado de la votación", ha insistido Rojas, que ha agregado: "Tenemos un gobierno en descomposición, donde se miran de reojo, y los dos partidos que no ganaron las elecciones no tienen una política para Andalucía", ha lamentado.