Granados tuvo tiempo para el placer antes de su detención: "Os iba a dar a las dos"

Granados siguió con su vida y negocios hasta el último momento, lo refleja el sumario en las últimas 48 horas antes de ser detenido. Es fin de semana, el por entonces asesor del banco Societé Generale tuvo tiempo para planificar con su jefe el acercamiento a De Guindos: "Donato le pregunta si va a ver a De Guindos este fin de semana y Francisco le dice que no pero que tienen que hablar para ir con una propuesta concreta. Quedan en verse el miércoles".



El banco estaba interesado en la privatización del gestor de aeropuertos AENA. Ese mismo fin de semana Granados se reunió con un concejal del Ayuntamiento de Valdemoro en su finca y se mostró interesado en contactar con él. En el sumario se explica que "hablan del pequeño Nicolás (...) Estarían intentando contactar con él porque piensan que puede ser un filón. Ambos creen que Jose Mari y la Botella estarían hasta las cejas con él".



Con su amiga brasileña, Cristiane, habló de negocios: "Cristiane comenta que ha estado con un Rafael (Jefe de Seguridad de Repsol) y una mujer y Rafael le habría dicho que la iba a ayudar y que le ha hablado de unos concursos a los que irían tres empresas y que haría lo posible para que una de las empresas sea la de Cristiane".



Pero más tarde hubo momento para el placer. El sábado 25 de octubre de 2014 en un SMS escribieron: "Veniros a la última a la finca". A continuación, en otro SMS, la respuesta es si quiere un trio. Luego, en otro, se especifica, "si no venís, me voy. Es un rollo. Os iba a dar a las dos".



El mismo día de su detención un periodista intentaba contactar con él: "Estimado Francisco, imagino que ahora mismo no tendrás acceso a tu teléfono, pero si en algún momento quieres hablar con un periodista serio, por favor". Granados no le pudo contestar.