El Govern presenta sus alegaciones al Constitucional por la suspensión de la consulta

El consejero de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha garantizado que la Generalitat va a presentar sus alegaciones a la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) de la Ley de Consultas catalana y el decreto de convocatoria del 9 de noviembre, tras lo que espera que el tribunal responda con la misma celeridad con la que se reunió tras los recursos del Gobierno.

En una entrevista, ha detallado que los abogados de la Generalitat han elaborado "una petición muy bien fundamentada y exhaustiva, que fundamente los motivos por los que el TC tiene que levantar la suspensión".



Homs ha dicho que el alto tribunal puede pronunciarse a partir del 2 de octubre, y ha esperado que continúe actuando con la misma rapidez: "Si corren tanto para hacer lo que a algunos les interesa, supongo que esos órganos que no son del Gobierno y que tienen que mostrarse imparciales, mantendrán el ritmo", ha indicado.



El portavoz ha reiterado que se ha paralizado la campaña de la consulta para no comprometer a ningún funcionario u otra persona, como los responsables de medios de comunicación con los que se había contratado publicidad: "No podemos cargarle el muerto a un empleado público", ha dicho, aunque ha matizado que todo lo que depende directamente de los dirigentes de la Generalitat continuará igual.



En ese sentido, ha explicado que los ciudadanos podrán encontrar en la página web '9n2014.cat' información de la consulta, como la papeleta y el lugar en el que deberán votar, ya que la web se mantiene activa: "Depende directamente de mí que haya o no una web, y no la he retirado".



Homs ha precisado que él mismo se encargará de su actualización: "Tengo que encontrar la manera de actualizarla donde la responsabilidad dependa solo de mí. No se lo puedo endosar a un funcionario, sería muy egoísta y cobarde. Estoy dispuesto a asumir todo lo que tenga que asumir", ha detallado.