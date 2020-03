El candidato del PSOE a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Gonzalo Caballero, se mostró convencido este miércoles en el Fórum Europa de que el popular Alberto Núñez Feijóo no revalidará la mayoría absoluta que lo mantenga como presidente y que, si llega el caso, pactará con Vox para conservar el poder. "No tengo la más mínima duda", afirmó Caballero en Madrid en este acto organizado por Nueva Economía Fórum cuando se le preguntó si ve a Feijóo capaz de pactar con la formación que preside Santiago Abascal en caso de necesitar sus votos para seguir al frente de la Xunta.

El líder del PSdeG, que estuvo arropado por casi una decena de ministros y varios altos cargos del PSOE, se mostró convencido de que ha llegado el momento del "cambio" en Galicia. Igual que "cambiamos a Mariano Rajoy en España, vamos a cambiar a Feijóo en Galicia", señaló. Caballero apuntó que ante la cita del 5 de abril la realidad apunta a que la Presidencia se la van a disputar el Partido Popular y el PSOE, pero lamentó que si el PP necesita "echar mano de la ultraderecha" de Vox lo va a hacer para garantizar un "balón de oxígeno" para el PP.

Frente al "discurso apocalíptico de sectores conservadores", que aseguró que "no lleva a ninguna parte", el candidato socialista aseveró que él va a "darle a Galicia el gobierno que necesita" y, para ello, "no voy a demonizar a ninguna fuerza de izquierda". Caballero sostuvo que el del PP es un "proyecto agotado", que representa el "pasado" y una "página de la que tenemos que poner fin", porque Feijóo es el “enemigo de los servicios públicos y del estado del bienestar”.

"No es un moderno ni un centrista, es un conservador en vena", un Gallardón que intenta aparentar", dijo el líder socialista sobre el también presidente del PP de Galicia. En este sentido, el líder del PSdeG ofreció una serie de datos sobre la situación de Galicia, tras acusar al presidente de la Xunta de mal gestor y de extender una red institucional en la comunidad que necesita “abrir ventanas y que corra el aire”.

Caballero expuso que en Galicia hay 70.000 ocupados menos desde 2009; mientras que, en este periodo, España cuenta con 680.000 más. Al paro sumó que hay más de 2.000 núcleos abandonados y 2.400 en los que viven una o dos personas; que la comunidad está a la cola de España en conexión a Internet de banda ancha en las casas; que existen más de 1.000 profesores menos desde que Feijóo llegó a la Xunta, y 3.000 niños sin plaza en escuelas infantiles de la Xunta.

Destacó que hay más de 600.000 gallegos en el umbral de la pobreza (más de un 20%); seis de cada 10 ayuntamientos no tienen pediatra; existen 1.000 camas menos de hospital; y todo ello mientras Feijóo más que triplicó la deuda pública (de 3.563 millones de euros, 6,1% PIB de 2009) a 11.426 millones de euros, 17,1% PIB. Con este escenario, Caballero se mostró convencido de que Feijóo no va a aceptar un debate "cara a cara" para confrontar proyectos y va a "pasar de puntilla" por la campaña porque no le interesa.

"Tenemos que quitarle la careta", afirmó, porque "no es un buen gestor", sino que ha empleado la Xunta como "patio" del Partido Popular. Así las cosas, se mostró convencido de que hay una mayoría de cambio en Galicia y un "viento de cambio imparable" ayudado de una "movilización masiva para frenar la etapa de recortes y de progreso y para que el PP tenga una derrota política que merece en España".