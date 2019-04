González Pons: "Vamos a unas elecciones ideológicas para elegir Europa o Venezuela"

El eurodiputado ha hecho estas declaraciones en la convención regional de Nuevas Generaciones de la Comunitat Valenciana celebrada en Castellón, donde ha insistido en que "si elegimos ser como Grecia, tarde o temprano estaremos como los griegos", que han encumbrado a "un partido que arruinará el país".

En su intervención, González Pons se ha referido a la "recuperación económica propiciada por el PP", y se ha preguntado si "alguien piensa que, si gobernaran los socialistas, crearíamos más empleo, o sería como en Andalucía". El popular ha asegurado haber vivido "la transformación que el PP ha impulsado en la Comunitat", y ha dicho sentirse "orgulloso de los gobiernos de Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra".

Sin embargo, "muchos quieren aprovechar la crisis para partir España y la Comunitat por la mitad", frente a los que ha abogado por "la alternativa de la recuperación", pero "ni catalanistas ni podemistas". Según ha sostenido, los ciudadanos tendrán que elegir en mayo "entre transición o ruptura", porque "la democracia será de los moderados y la ruptura de los radicales y los extremistas".

"En las próximas elecciones, elegiremos entre ser Europa o Venezuela, ser Cataluña o Valencia, ser España o ser como Grecia, seguir juntos o divorciarnos", ha advertido, y ha lamentado que Grecia haya "elegido un partido que, tarde o temprano, arruinará el país y que puede hacer inviable su continuidad en el euro".

"No es imaginable una república bolivariana en la Unión Europea, porque España y la Comunitat Valenciana no son Grecia", ha convenido, al tiempo que ha afirmado que no tiene miedo al cambio político, sino al "desastre económico" y a un "Varoufakis de Compromís que no pague lo que deba, que espante a los inversores y favorezca la destrucción de empleo".

Por otra parte, González Pons se ha referido a la corrupción, y ha pedido "perdón por no haberla visto pasar y por no haber descubierto a los corruptos a tiempo", aunque ha defendido que "no significa que haya fallado el partido ni el sistema, sino algunas personas". "Si por algunas personas nos condenamos todos, multiplicamos el daño que puede hacernos", ha establecido.

Durante la convención, también ha intervenido el portavoz nacional de Campaña Electoral del PP, Pablo Casado, que se ha referido asimismo a la corrupción y a Luis Bárcenas, a quien no tiene el "gusto de conocer". "Quienes sí le conocieron, no tenían ni idea de lo que estaba haciendo.

"Se aprovechó de nosotros", ha afirmado, y ha insistido: "No teníamos ni idea de lo que estaba haciendo, y por eso pedimos perdón. Por eso legislamos, para que no vuelva a suceder". "Alguien se aprovechó de nuestra siglas para enriquecerse personalmente.

En otros casos, hay más de 2.000 millones de euros malversados de los parados andaluces y nadie ha hecho una supuesta petición de responsabilidades ni ha pedido que Griñán y Chávez abandonen el cargo", ha subrayado.

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Semper, ha asegurado que "el verdadero debate" en España está hoy entre "quienes quieren regenerar y adaptarse a la sociedad y al mundo -en referencia a su partido- o quienes quieren demoler y destruir".