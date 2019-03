Gómez de Liaño, "sorprendido" con el borrado de los discos duros

Gómez de Liaño ha hablado con un equipo de laSexta Noticias en las puertas de la prisión de Soto del Real. Allí ha explicado cómo ha sido el intento del volcado de información

de los ordenadores de Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional, "hemos comprobado que uno de los ordenadores no tenía disco duro", ha sentenciado.



Al respecto, el letrado ha explicado que "el resultado acredita un comportamiento irregular", aunque ha matizado que no pretende inculpar a nadie, "no estoy poniendo el dedo acusador sobre nadie".



Sobre la posibilidad de que Luis Bárcenas tenga una copia de los archivos que se encontrarían en los ordenadores, Gómez de Liaño ha afirmado que desconoce la respuesta, "no lo sé, tengo que hablar con él", ha dicho que se lo va a apreguntar y que, en caso de que exista algún duplicado, se encontraría en Génova, "de haber alguna copia, puede estar en la sede del PP", ha detallado.



Acerca de la petición de un registro en Génova, ha afirmado que "son palabras mayores" y que, de momento no pasa por su cabeza porque "registrar una sede es algo muy serio".