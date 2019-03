Gómez de Liaño avisa a Arenas de que hay "constancia documental" de sus encuentros con Bárcenas

El abogado del PSM en la causa contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, Wilfredo Jurado, ha confirmado que el abogado de Bárcenas, Luis Gómez de Liaño, ha dicho que existe "constancia documental" de una reunión entre el extesorero 'popular' y el exsecretario general del partido Javier Arenas el 14 de diciembre de 2012 en Sevilla.



El abogado de Bárcenas se dirigió así a Arenas durante su declaración como testigo en la causa contra el extesorero del PP, que se produjo el martes a puerta cerrada en la Audiencia Nacional.



No obstante, Jurado ha dejado claro que Gómez de Liaño no alude a una grabación del encuentro entre Arenas y Bárcenas -una comida- sino que sólo habla de "constancia documental". Jurado entiende de sus palabras que se refiere a unos billetes de AVE a Sevilla con esa fecha que Bárcenas ha guardado.



El abogado del PSM no habla de "amenaza" del letrado de Bárcenas pero interpreta las palabras como un aviso de que Arenas debe tener "cuidado porque cabía la posibilidad de nuevas revelaciones".



Es más, a la luz de las palabras de Gómez de Liaño, Jurado ve "muy probable" que las haya. Y por eso mismo cree que Arenas "Arenas fue muy cuidadoso en no negar ni afirmar categóricamente hechos, para no quedar en entredicho" si las hay.

El abogado del PSM, que está personado como acusación particular en el caso, ha relatado que tanto Arenas como Francisco Alvarez-Cascos dijeron "maravillas" del extesorero 'popular' Alvaro Lapuerta, al tiempo que le responsabilizaban a él de las finanzas y del "mecanismo de donaciones" del partido.



Ambos, ha dicho, se referían a Lapuerta como "espejo de dignidad y legalidad", pero al mismo tiempo "descargaban en él" y en el entonces gerente Luis Bárcenas "toda la responsabilidad".



Además, ha avisado de que "cuesta creer que el secretario general del partido no sepa absolutamente nada de las aportaciones" que recibía la formación.



"Decían que el cargo de secretario general es de carácter político, que su sentido es la dirección política del partido", ha relatado. Es más, el abogado del PSM cree que la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal, que declara este miércoles, seguirá la misma estrategia: "Cospedal dirá que ella no tiene que ver con las finanzas del partido".



Sin embargo, ha recordado que Bárcenas dijo, en su declaración del 15 de julio, que "de las finanzas del partido estaban enterados el gerente, el tesorero y además el presidente y el secretario general", fuese quien fuese en cada momento.



En función de lo que diga De Cospedal y si siguen las "contradicciones", Jurado ha confirmado que el PSM planteará la posibilidad de un careo entre Bárcenas y los testigos De Cospedal, Arenas y Alvarez-Cascos.



A su juicio, ambos llevaban "bien aprendida la lección" porque como testigos tenían obligación de decir la verdad ante el juez y "se cuidaron mucho" de negar o afirmar nada "categóricamente", ante la posibilidad de que Bárcenas dé a conocer nuevas "revelaciones".