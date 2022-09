La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha recordado este martes que la reflexión que ha hecho el ministro José Luis Escrivá apostando por centralizar impuestos para evitar la competencia entre comunidades autónomas es una "opinión personal", como él mismo ha dejado claro al realizar estas declaraciones.

"No tengo nada que aclarar al respecto porque él mismo lo ha aclarado", ha recalcado la portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De hecho, la portavoz ha subrayado que la intención del Ejecutivo es la de abordar cualquier avance sobre fiscalidad en España "de la mano del modelo de financiación autonómica".

"En ese contexto es donde han de llegarse a acuerdos que respeten el ámbito competencial y al mismo tiempo garanticen estándares de igualdad de derechos a los españoles, vivan donde vivan", ha apuntado Rodríguez. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha mostrado partidario de centralizar impuestos para evitar el "despropósito" de que las comunidades autónomas compitan entre sí en materia fiscal.

Escrivá, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, dejó claro desde el primer momento que ésta era una opinión "a título personal", que ya defendió en el pasado, antes de ser ministro, y que viene a cuenta de la decisión de la Junta de Andalucía de suprimir el Impuesto de Patrimonio, siguiendo la estela de la Comunidad de Madrid.

"En España estamos muy instalados en esta cesión de impuestos que tiene mucha tradición, pero que a mí, personalmente, no me gusta y que genera estas derivas tan indeseables como las que estamos viendo estos días", ha subrayado el ministro. Fuentes del Gobierno han aclarado que no está sobre la mesa centralizar impuestos y retirar así competencias de las que actualmente disfrutan las comunidades autónomas.