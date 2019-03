El Gobierno catalán apuesta por tener fecha y pregunta de la consulta antes de fin de año

Embriagado por el éxito de la Diada, el Gobierno catalán ya sueña con tener en dos meses fecha y pregunta para un referéndum. En palabras de Francesc Homs, portavoz de la Generalitat, ha afirmado que "queda para cumplir con el calendario fijado convencer a la política española y al Gobierno español de que no puede dar la espalda"



Francesc Homs se ha aventurado a hablar de un calendario pero hay otros que ya imaginan más allá, así lo ha sostenido el presidente de ERC, Oriol Junqueras, "Cataluña se convertirá en un nuevo Estado en el marco de las instituciones internacionales, habrá una república catalana".



No va tan lejos Artur Mas, que eso sí, pide que el clamor sea escuchado, "ya es hora de que las autoridades del Estado español, hoy que estamos en Democracia, escuchen la voz del pueblo de Cataluña", ha afirmado el presidente de la Generalitat.



Una voz que escuchaba hoy en Madrid el Gobierno, pero con matices. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado ante los medios de comunicación que "el Gobierno tiene la obligación de escuchar a todos los catalanes, también a los que se quedan en sus casas, también a esas mayorías silenciosas".



La aritmética se la deja la vicepresidenta al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz sostiene que "la cifra que se ha dado se podría dividir entre cuatro".



Otros en Moncloa se dejan de cuentas y reconocen el éxito de la Diada. El ministro de Exteriores, García-Margallo, ha admitido "que la manifestación fue un éxito de convocatoria, de organización, de logística y de comunicación. Hay que escuchar a la calle, pero las conversaciones deben trasladarse a las instituciones".



Medicina parecida a la que Rubalcaba le receta a Mariano Rajoy, "le quiero decir a Rajoy, que es aficionado a dejar que el tiempo resuelva los problemas, que este problema no se va a resolver con el paso del tiempo".



El problema se enquistará sin diálogo, es lo que defiende la mayoría del arco parlamentario.