Garzón sobre el caso Bárcenas: "Ojalá hubiera podido yo denunciar esos hechos"

"Se dice que yo estoy detrás" de la publicación de los llamados "papeles de Bárcenas", ha reconocido en declaraciones a la cadena Ser para manifestar: "Ojalá hubiera podido yo denunciar esos hechos en su momento".

También ha criticado al Gobierno por "escurrir el bulto" en el llamado caso Bárcenas y entregarse a la "negación" en lugar de a "la investigación", porque lo que "perjudica" a España es la falta de claridad ante "esos ciudadanos que desconfían".

Piensa que Ana Mato tendría que dimitir

Garzón, inhabilitado para ejercer como juez tras ser condenado por ordenar escuchas entre los imputados del caso Gürtel en prisión y sus abogados, cree además que la ministra de Sanidad, Ana Mato, debería dimitir a la vista de los nuevos datos aparecidos en esta causa.

Cree en la veracidad de los papeles de Bárcenas

En su opinión, "lo que hay que hacer es investigar esos papeles" y cree que "la credibilidad" de los documentos "puede venir del propio documento, por el contenido que se pueda acreditar por otras diligencias" como la existencia de "varias personas que asumen que han percibido esas cantidades".

El juez, que él mismo ha aclarado que nunca dejará de serlo y que lo único que no puede es ejercer como tal, ha considerado que la investigación de los llamados "papeles de Bárcenas" debería estar en manos del instructor del caso Gürtel y no de la Fiscalía porque los fiscales no pueden ordenar registros y cree por ello que las pesquisas se dilatarán en el tiempo.

"Desde que han aparecido esos documentos ha habido una reacción de la Fiscalía que es adecuada pero debería formalizarse la investigación en sede judicial porque hay un procedimiento abierto y dilatar la incorporación al mismo puede perjudicar la investigación", ha indicado.

Ha explicado además que cuando él acordó las escuchas en el caso Gürtel por las que fue condenado "lo que quería evitar era precisamente lo que ahora está apareciendo, la continuidad delictiva" y "ese presunto blanqueo de dinero". "No se vulneró el derecho de defensa y me sigo ratificando en la bondad" de esa medida. "Cuatro años después se descubre en esa comisión rogatoria que hubo esas cuentas y que se han movido e intentado regularizar con la amnistía fiscal".