García-Page pide explicaciones a Cospedal por las adjudicaciones irregulares de contratos

Mientras en Toledo continuan limpiando las calles, en la Audiencia Nacional Luis Bárcenas desempolvaba papeles que tenía guardados. El ex tesorero acusa al PP de Castilla la Mancha de haber recibido una presunta comisión de 200.000 euros por la adjudicación de una empresa de limpieza en 2007.



Este martes en rueda de prensa la presidenta del Castilla la Mancha María Dolores de Cospedal, lo desmentía. Sin embargo, según pública el diario El Mundo, el extesorero del PP habría entregado un recibo al juez Ruz, firmado en 2007 por el gerente del PP de Castilla La Mancha por la concesión de basura.



En el pie figuran dos nombres Luis del R. y Manuel Manrique. Según Bárcenas se referiría a Luis del Rivero quien era presidente de Sacyr y dueño de la contrata que según barcenas entregó el dinero a cambio de la concesion de basuras.



María Dolores de Cospedal justificaba los 200.000 euros, "lo único que prueba ese documento que es lógico que exista es que el gerente popular de Castilla-La Mancha, al igual que el resto de gerentes, recibía la asignación para la campaña electoral".



No obstante, su explicación no convence a los socialistas manchegos que ya han anunciado que se personaran como acusacion particular. Su secretario general pedía explicaciones a Cospedal.

El portavoz del Gobierno municipal, Rafael Perezagua, ha informado en rueda de prensa de que la Junta de Gobierno Local va a estudiar una posible acción judicial en defensa de los intereses de la ciudad.



Bárcenas sitúa el cobro de esa comisión en los primeros meses de 2007, cuando era alcalde de Toledo José Manuel Molina (PP), quien perdió las elecciones poco después ante el actual alcalde y secretario general del PSOE castellanomanchego, Emiliano García-Page.



Perezagua ha indicado que, si los servicios jurídicos municipales lo aconsejan, la acción se emprendería, para el caso de que el juez abra una pieza separada del caso y se demuestre el cobro de esa comisión, reclamar el reintegro de los 200.000 euros a la ciudad de Toledo.



Asimismo, ha descartado la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento, porque como el asunto se encuentra en sede judicial "lo prudente" es dejar trabajar al juez, al que se facilitará toda la información en el caso de que la requiera.