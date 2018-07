El 'Financial Times' pide una gran coalición contra el "estancamiento político"

SOSTIENE QUE ES PARA EVITAR RIESGOS

Mensaje del 'Financial Times', pide un Gobierno de gran coalición y recuperar el espíritu de la transición. Advierte de los riesgos del estancamiento político y sostiene que España no se lo puede permitir. Debido a estas razones, el diario habla de un acuerdo entre los grandes partidos. Asimismo, insiste en que si el PSOE logra un acuerdo con Podemos, necesitará al PP para llevar a cabo las reformas. Mencionando la época de la transición, el 'Financial Times' habla de la colaboración entre izquierda y derecha.