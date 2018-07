Ferrol no permitirá que los restos de Franco se trasladen al panteón que regaló a la familia Franco

"No vamos a permitir que trasladen los restos del dictador a un panteón que fue obtenido a través de privilegios", ha remarcado el regidor ferrolano.

laSexta tuvo acceso a unos documentos públicos, fechados en 1967, por los que el Ayuntamiento de Ferrol regaló a la familia Franco un nicho en el cementerio público de Catabois. Sin embargo, el alcalde afirma que la autorización es "revocable".

El acta, firmada por el aquel entonces alcalde Rogelio Cenamor Ramos, recoge que esta cesión fue un regalo "a un hijo ilustrísimo de la ciudad" y en el que consta que están actualmente enterradas cuatro personas de la familia Franco.

Así, Suárez indicó que el consistorio comprobará si sus actuales propietarios están al corriente de pagos, porque si no lo están "se procederá a la revocación del nicho", y en el caso de que sí lo estuvieran "se puede demostrar que esta concesión no fue realizada de manera regular", una circunstancia "que va en contra de la Ley de Memoria Histórica".