Fernando Simón rechaza ahondar en la polémica sobre la cifra de casos asintomáticos que se detectan en la Comunidad de Madrid, después de cifrarlos la semana pasada en el 15%, mientras el Ejecutivo regional asegura detectar un 70%.

"No voy a entrar en un juego en el que no quiero entrar, esto no es una cuestión de ver si Madrid da un dato, si nosotros damos otro, si hay discrepancias o no", ha aseverado en rueda de prensa, después de que el consejero madrileño de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, le tachara este fin de semana de "político que no tiene ninguna credibilidad".

"Madrid está dando una información en la red nacional de vigilancia epidemiológica en la que carga sus datos", ha zanjado el director del CCAES este lunes, aseverando que "los datos de asintomáticos en Madrid son los que son".

A mí lo que me preocupa es que se controle la transmisión"

"Entiendo que ha habido gente que ha podido opinar al respecto, no sé con qué base cuantitativa de los datos han podido dar esas opiniones", ha deslizado a continuación Simón, que ha insistido en que no va "a discutir sobre este tema" y ha considerado que "la Comunidad de Madrid está haciendo un trabajo bueno".

A preguntas de la prensa, el epidemiólogo ha reiterado que "los datos están ahí" y ha rehusado, de nuevo, entrar en esta discusión. "No voy a entrar en el juego de entrar en un enfrentamiento de cifras, no consiste en esto, quien quiera entrar que entre, a mí me da igual, a mí lo que me preocupa es que se controle la transmisión", ha sentenciado.

"Si la transmisión se controla y se observa en la evolución de los datos, que sea lo que sea. Si yo tengo que pedir perdón, pediré perdón. Si yo tengo que cargar con errores de otros para que se controle la transmisión, cargaré con ellos, no tengo problema con eso", ha agregado, no obstante.

Si yo tengo que cargar con errores de otros para que se controle la transmisión, cargaré con ellos"

"Lo que a mí me preocupa es que se controle la transmisión y mientras la Comunidad de Madrid está haciendo las actividades que tiene que hacer, no tengo ningún problema con esto", ha insistido.

Madrid privatiza el rastreo de contactos

Preguntado acerca del contrato licitado por la Comunidad con un grupo sanitario privado para llevar a cabo el rastreo de contactos, Simón ha indicado que "cada comunidad tiene su mecanismo para realizarlo".

"Lo que a mí me interesa no es si se hace con una empresa privada o con un servicio público", ha dicho, aunque a continuación ha apostillado: "Personalmente prefiero los servicios públicos, pero cada comunidad tiene su capacidad y su derecho para hacerlo".

"Eso sí, lo que tiene que ser es un sistema eficiente", ha advertido el máximo responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

"Si han tenido que contratar ahora a través de una empresa privada y es el mecanismo que ellos han establecido, lo que a mí me interesa es ver si la eficiencia de esta medida se puede observar en los datos y en la evolución de la epidemia", ha concluido.