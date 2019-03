Fernández Díaz, sobre la reunión del pacto antiyihadista: "Todos quedaron satisfechos por la lealtad, transparencia y claridad"

El Gobierno afirma que el atentado de Kabul es un ataque directo contra nuestro país. Una hipótesis que también respaldaba el principal partido de la oposición. Rafael Hernando, portavoz del PSOE, sentenciaba: "Ha sido un atentado contra España".

La investigación no ha determinado aún cual era el objetivo de los terroristas, pero las autoridades afganas apoyan la versión de que no era un atentado contra España si no contra la casa de huéspedes contigua a la embajada, tal y como decían las reivindicaciones en el primer momento.

Algunas fuentes apuntan, a que la confusión inicial podría haberles llevado a entrar en el complejo. Nada en el exterior indicaba que era una embajada.

Según los expertos en yihadismo, el principal objeto de las amenazas terroristas en Afganistán suelen ser las residencias de extranjeros y no consulados y embajadas. Los partidos exigen transparencia y cautela.

Fuentes gubernamentales informan a laSexta Noticias que la embajada tenía todas las medidas de seguridad necesarias y que precisamente, las condiciones de seguridad interna permitieron que no hubiese más víctimas.

Hace menos de un mes pasó la última revisión. Todos los policías reúnen la preparación necesaria. Varios de ellos habrían trabajado en embajadas de riesgo como la de Irak o Paquistán.