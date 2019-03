Fernández Díaz: "Rato me trasladó preocupación por su seguridad"

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que se reunió el pasado 29 de julio en su despacho con el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, imputado en el caso Bankia, porque no era reprochable ni "legal ni éticamente" y porque era su deber como ministro dado su contenido. "No ha duda de la que tenía que celebrar y si la celebraba lo haría con luz y taquígrafos, con plena transparencia, porque no tenía nada que ocultar", ha enfatizado el ministro en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, a petición propia, para explicar esa reunión.

