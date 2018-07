Fernández Díaz niega la existencia de "un clamor silencioso" en el PP que pida "un paso atrás de Rajoy"

Jorge Fernández Díaz no ha tardado en criticar a Alberto Garre, después de que éste haya pedido a Rajoy que dé un paso atrás, y lo ha hecho en Espejo Público. Durante la entrevista, ha pedido al expresidente del PP de Murcia que "no hable por los demás". Además, ha recordado que Pedro sánchez ha dejado cñaro que no apoyará al PP, independientemente de su candidato.

El ministro de Interior en funciones también ha mandado un mensaje a Albert Rivera, a quien le ha pedido un poco de "humildad" y respeto al partido que ha sido el más votado en las elecciones.

Para él, el proceso político vive unos momentos de "tiempo nuevo" que requiere diálogo entre los partidos, pero cree que ese diálogo no puede partir del texto acordado por PSOE y Ciudadanos, ya que ha sido rechazado por el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura.

Por último, Fernández Díaz también ha valorado la última encuesta del CIS, en la que figura un repunte de la preocupación de la corrupción por parte de los españoles. Sobre el tema, ha destacado que la corrupción está siendo combatida por la Justicia de manera independiente, y ha añadido que le "repugna la corrupción igual que a todos".