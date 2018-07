Fernández Díaz dice que le da "vergüenza ajena" la actuación "antisistema" de Colau con los militares

"Me ha parecido lamentable", ha empezado diciendo el ministro en declaraciones a RNE, donde ha dicho que siente "vergüenza ajena" porque "actuó más como una antisistema que como una alcaldesa representante de Barcelona, que no se merece tener esta alcaldesa".

Ha recordado que, de los 41 concejales que tiene Barcelona, el partido de Colau tiene 11: "tiene una minoría y esas declaraciones la descalifican a ella, pero si solo fuera eso... por ser alcaldesa de Barcelona proyecta una imagen y está en las antípodas del sentir de los barceloneses".