Felipe González vuelve a demostrar públicamente sus diferencias con las decisiones del PSOE de Pedro Sánchez en lo referente a la ley de amnistía. En una entrevista en el diario 'ABC', el expresidente del Gobierno vería como "una burla al sistema" el hecho de que Carles Puigdemont volviese a España.

"Yo no vivo de rencores, no es cuestión personal, pero me parecería una burla al sistema. Pero no me sentiría rencoroso. La actuación de Puigdemont es cualquier cosa menos democrática y positiva para los intereses de los catalanes", opina González.

González se sigue considerando "votante y militante, pero no simpatizante" del actual PSOE, alegando que existen "muchas razones para eso". "No simpatizo con las cosas que se hacen. Pero, cuando hay algo con lo que estoy de acuerdo, como el pacto sobre el Poder Judicial, lo digo. ¿Volveré a tener algún desacuerdo? Veo algunas paradojas", añade.

Sobre su solución para que el PSOE formarse un Gobierno sin haber ganado las elecciones, reconoce que él "no contaría con los separatistas en ningún caso".

"Creo que conozco al partido. Lo creo de verdad. Yo hago como los apaches, pongo la oreja en el suelo y sé si vienen los caballos herrados o sin herrar, si son búfalos o animales de otra especie. Sé lo que está pasando en el subsuelo, detecto las incomodidades y soporto los troles que hay contra mí. Organizados. No me voy a dedicar a combatir eso. Cada vez que hago una declaración cortan la frase, la sacan del contexto y me acusan de apoyar a Meloni o cosas así. Lo soporto bien", advierte.