Felipe González: "Si fuese joven no sería de Podemos"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha declarado en una entrevista, que "si fuera joven no sería de Podemos porque su temperamento es más moderado".

González reconoce que Podemos "ha conectado bien con el estado de ánimo de la población" y que emplea un lenguaje que "llena la inseguridad y la insatisfacción", aunque añade que "no tienen un proyecto de Gobierno para España".

González advierte del riesgo que tiene el PSOE de no ser lo que consiguió ser después de la muerte de Franco, la alternativa necesaria "a cualquier opción de derecha", y asegura que "no debe perder su vocación mayoritaria".



El PSOE "haría mal en no ocupar el espacio de centralidad que está dejando vacío el proceso de derechización y excesivo conservadurismo del PP", dice el expresidente del Gobierno, para quien todavía no se puede juzgar al secretario general socialista, Pedro Sánchez, porque sólo hace cuatro meses arrancó su liderazgo.



Respecto a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, González señala que "tiene temperamento político y liderazgo", por lo que no excluye que dé el paso a la política nacional.

Felipe González será galardonado con el Premio Manuel Clavero, instituido por el "Diario de Sevilla" y la Fundación Persan al considerar el jurado que es el político sevillano más importante del siglo XX.