El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que haga "autocrítica" que no falle en la "reconstrucción" de Valencia tras la devastadora DANA. El líder del PP, pese a pedir "autocrítica" tanto al Govern como al Ejecutivo central, ha centrado sus acusaciones y críticas en el Gobierno de Pedro Sánchez, culpándole de la nefasta gestión del dirigente autonómico.

Feijóo ha hablado por primera vez tras la comparecencia de Mazón en Les Corts Valencianes y lo ha hecho después de la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, a la que no asistió el president valenciano. El presidente del PP ha animado a la Generalitat a seguir trabajando, pero lo ha hecho en forma de ultimátum: pide que hagan "de la reconstrucción una obligación en la que no caben equivocaciones".

"Quiero dirigirme a los compañeros de la Generalitat Valenciana: tenéis que seguir dando la cara y escuchando al pueblo. Hay que entender la rabia, asumir errores y hacer de la reconstrucción una obligación en la que no caben equivocaciones. La confianza resentida hay que volver a ganarla", ha asegurado el presidente del PP, tres días después del anuncio de una remodelación del Govern.

Anteriormente, había pedido autocrítica a ambas Administraciones, tanto la autonómica como la estatal, asegurando que "los políticos tienen que reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido". El dirigente 'popular' ha reclamado "humildad": "Hago extensible esta reflexión a la Generalitat y al Gobierno. Si aspira a volver a estar a la altura de la gente".

A renglón seguido, ha añadido que "las dos Administraciones están obligadas a evaluar desde la autocrítica la tragedia y a compensar lo ocurrido con un proceso de reconstrucción". "No podemos permitir que algo así vuelva a pasar. En ningún caso", ha afirmado sobre lo ocurrido en Valencia por la DANA.

Después de estas declaraciones, Feijóo ha empezado con la retahíla de acusaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha exigido que asuma sus responsabilidades. "El Gobierno nacional, por mucho que intente borrarse, sabe que es una emergencia nacional", ha manifestado, pidiendo al Gobierno "dar la cara, reconocer sus errores, no esconderse ni fugarse al extranjero y no achacarlo a los demás".

También ha afirmado que "tiene que hacer de la reconstrucción una obligación y no regatear ayudas": "Ha habido oposición a la Generalitat pero no un Gobierno de España. Es ofensivo e inhumano que abandone el cálculo político". Por otro lado, Feijóo ha seguido con su guerra contra la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien ha acusado de que "no ha tenido tiempo de aparcar sus aspiraciones personales y remangarse por la gente". "Ni el más mínimo pudor", ha afirmado.

"En política como en la vida los errores humanos se pueden perdonar pero la indolencia jamás se excusa", ha indicado. Además, ha asegurado que Sánchez "está en cólera" por que los 'populares' obliguen a la ministra a comparecer en el Parlamento español.