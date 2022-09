"Yo creo que son vestigios del pasado", con estas palabras se ha referido la exministra socialista María Antonia Trujillo a las ciudades de Ceuta y Melilla. Sin embargo, sus afirmaciones no se han quedado ahí y ha añadido: "Suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos".

Palabras que María Antonia Trujillo ha dicho en una visita a la ciudad de Tetuán y las reacciones no se han hecho esperar.

Desde el Partido Popular, el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha tildado las declaraciones de "impresentables" y de una "inaceptable deslealtad".

No obstante, no ha sido el único, por parte del PSOE también ha habido reacciones. "Las opiniones personales vertidas por María Antonia Trujillo sobre Melilla y Ceuta no representan a nadie en el PSOE y, además, son falsas e inaceptables. Para los socialistas, la nacionalidad de las ciudades autónomas es incuestionable", ha afirmado el PSOE de Melilla a través de su cuenta de Twitter.

Declaraciones que no han sentado bien a ningún partido político.