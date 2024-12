El exconsejero Güemes reitera ante el juez Peinado que no se contrató a Begoña Gómez por ser la mujer de Sánchez

¿Por qué es importante? El abogado de Güemes le ha preguntado por si Sánchez o personas de su entorno le manifestaron al Instituto de Empresa o a él mismo el interés de contratar de Gómez y el exconsejero ha contestado con un rotundo no.

Begoña Gómez no ha sido la única que ha declarado este miércoles ante el juez Peinado. El exconsejero madrileño Juan José Güemes, presidente del Centro de Innovación y Emprendimiento del Instituto de Empresa, ha sido el segundo en sentarse en el banquillo como investigado, condición que pasó a tener en la causa después de que el juez interrumpiese hace un mes su comparecencia como testigo para imputarle ante las contradicciones en sus explicaciones sobre la contratación de Begoña Gómez como responsable del instituto África Center, que depende del IE. Y el exconsejero ha sido claro: no se contrató a Begoña Gómez por ser la mujer de Sánchez.

En la declaración a la que ha tenido acceso laSexta, cuando el abogado de Güemes le ha preguntado por si Sánchez o personas de su entorno le manifestaron al Instituto de Empresa o a él mismo el interés de contratar de Gómez, el exconsejero ha contestado con un rotundo no. Además, ha aclarado que los contactos con la mujer del presidente comenzaron a finales del 2017 y, después de meses, se concreto una reunión para el 1 de agosto de 2018.

Una vez que se contrató a Begoña Gómez, ha asegurado que sí habló con Sánchez, pero nunca sobre la posición del contrato. Por otro lado, ha apuntado que todas las reuniones con Gómez fueron en la sede del Instituto de Empresa y no en Moncloa, hasta que en agosto de 2018 culminó su contratación.

También ha aseverado que el Instituto de Empresa no sacó ningún rédito económico por contratar a Begoña Gómez. Sobre el contrato, ha aclarado que el salario de Gómez fue pagado con fondos estrictamente privados de la Fundación y que el proceso de contratación fue normal exceptuando que el contrato incluía una claúsula de conflicto de intereses, en especial con la administración pública.

Por su parte, Begoña Gómez ha negado ante el juez cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense, en la que no se apropió de ninguna marca, y ha asegurado que no intermedió en favor del empresario Juan Carlos Barrabés porque no participó en ningún proceso de licitación pública. Ha asegurado asimismo que "nunca se lucró", ni pretendió lucrarse, gracias a su relación profesional con la Universidad Complutense.

La mujer del jefe del Ejecutivo ha comparecido este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado como investigada por los dos nuevos delitos que le imputó recientemente en relación con la contratación de un software para la cátedra que codirigió en la Complutense (intrusismo y apropiación indebida) que se unen a los dos por los que ya la investigaba (corrupción en los negocios y tráfico de influencias).