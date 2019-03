La exalcaldesa de La Muela compara su juicio por corrupción con "un holocausto"

SU ABOGADO RENUNCIÓ A DEFENDERLA

María Victoria Pinilla, exalcaldesa de La Muela, en Zaragoza, se ha negado a declarar en el juicio que ha empezado contra ella y otras cuarenta personas por corrupción urbanística. Alega que se siente indefensa porque no tiene abogado. El suyo renunció tras conocer que Pinilla no ratificará un preacuerdo que él mismo había alcanzado con la Fiscalía. El juez le ha reñido por hablar de holocausto, la exalcaldesa señala que lo último que quiere "es que este holocausto se dilate un día más" el juez le pedía que "no confundiera los términos porque esto es un juicio".