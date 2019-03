Un manifestante de la marea verde: "Están desmantelando la educación, desde primaria hasta la universidad"

CONTRA LA SUBIDA DE TASAS Y EL RECORTES DE BECAS

En la segunda jornada de la marea verde, los estudiantes reinvindican su derecho a una educación pública: "A la universidad no podemos ir", "no hay dinero para poder ir, no nos dan trabajo, no tenemos nada. Salimos a luchar para conseguir un futuro mejor". A ellos se unen padres y profesores en una nueva jornada de huelga, donde protestan contra la LOMCE, los recortes y las subidas de las tasas universitarias. Han salido a la calle en varias ciudades de España.