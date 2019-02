Esta vez, la campaña será decisiva: todas las claves de unas elecciones que marcarán el futuro de España

A 69 días de las elecciones, los partidos ponen en marcha la maquinaria para captar un voto que, según los expertos, muchas personas deciden en el último momento. "Aproximadamente, un tercio de los que van a votar, más del 25%, no sabe qué va a votar", ha afirmado el presidente del CIS, José Félix Tezanos, en declaraciones al programa 'Espejo Público'.

De esta forma, la fecha de una campaña que coincidirá con la Semana Santa no es tan determinante como la capacidad de movilizar al votante. "La polarización favorece la participación y beneficia más a la izquierda", ha apuntado el politólogo y editor de 'Politikon' Pablo Simón en Al Rojo Vivo.

No obstante, esta participación es muy complicada de preveer. "La campaña electoral va a coincidir con Semana Santa, y todavía se mantiene la prohibición de publicar encuestas la última semana, que es la de Pascua, y cuando la gente está decidiendo muchísimo más el voto", ha señalado Narciso Michavila, presidente de GAD3, en una entrevista concedida a María Llapart.

Sin embargo, según el presidente del CIS, los grandes temas como Cataluña no son determinantes para la mayoría a la hora de decidir el voto. "¿El tema de Cataluña es lo que tiene en mente una persona que va a votar y que tiene a su hijo en el paro y no encuentra empleo? No", ha sentenciado Tezanos.

La derecha puede ganar o perder la mayoría en función del resultado que coseche Vox. Pero ojo: según han afirmado los expertos, no solo influye el número de votos; también, y mucho, el sitio donde los consiga. "Si Vox tiene menos del 10 o 12% puede quedar sin escaño en muchas provincias pequeñas", ha manifestado el editor de 'Politikon' Kiko Llaneras en Al Rojo vivo.

Así, con unas encuestas que coinciden en que el PSOE ganará las elecciones generales del mes de abril, la verdadera clave reside ahora mismo es saber qué bloque, si el de PSOE y Unidos Podemos o el de PP, Ciudadanos y Vox, consigue sumar una mayoría para gobernar.