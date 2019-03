Aguirre y Monedero intercambian acusaciones en las puertas de los juzgados

Juan Carlos Monedero y Esperanza Aguirre no han llegado a un acuerdo en el acto de conciliación que tenían en los juzgados de Madrid. Un fallo burocrático lo ha impedido. Juan Carlos Monedero no ha entregado un poder que le acredite como representante legal de Podemos.



La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que se plantea contraatacar y pedir a la formación de Pablo Iglesias 500.00 euros por llamarle corrupta, un dinero que entregaría a la orden San Juan de Dios para que puedan seguir luchando contra el ébola en África.



Monedero ha dicho que sólo llegaría a un acuerdo con Aguirre si ella se retracta de sus declaraciones. Por su parte, Aguirre ha pedido que reconozcan que han recibido financiación del gobierno de Venezuela. En palabras de Modero, "no ha habido conciliación porque por una argucia legal se ha retrasado el procedimiento, algo que acostumbran a hacer los partidos de la casta. Aguirre se equivocó al afirmar que nos financian países extranjeros".

Esperanza Aguirre ha denunciado que nunca en la política española un debate ideológico ha acabado en los tribunales. El acuerdo amistoso, en este contexto, parece difícil.