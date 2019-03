Esperanza Aguirre: "Muchos sentimos vergüenza de habernos sentado junto a corruptos"

ESPERANZA AGUIRRE INTENTA MATIZAR SUS PALABRAS

Durante un acto público, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a hacer referencia a la 'Operación Púnica. "Cuando los casos de corrupción empiezan a asfixiar al PP muchos sentimos vergüenza de haber estado sentados junto a estos siniestros personajes que han utilizado la política para enriquecerse", ha dicho. Sobre su relación con los alcaldes madrileños del PP detenidos, ha dicho: "Puede que me expresara mal, dije que no los nombré y a dos de ellos creo que no los conozco". Además, ha añadido que se ha hecho fotos con mucha gente, Nicolás incluido.