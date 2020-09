La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha apelado a la unión de los partidos de la derecha como única opción para recuperar el poder político. Así se ha expresado en una entrevista concedida al medio 'VozPópuli', donde ha analizado el papel de Pablo Casado al frente del PP, así como el estado de la formación en el marco de la crisis sanitaria que afronta el país por la pandemia de coronavirus, entre otras cuestiones.

Aguirre ha salido en defensa de la actual presidenta del gobierno madrileño, asegurando que "hay una campaña contra" ella "dirigida desde la Moncloa". En esta línea, ha afirmado que a Ayuso "la quieren culpar de todo", y no cree que su Gobierno "se haya equivocado en nada" relativo a la gestión de la crisis sanitaria en la región madrileña.

En esta línea, la exdirigente popular ha criticado que se ponga en cuestión la calidad de la sanidad pública, y ha acusado a "casi el 90% de los medios" de ser "cuasi podemitas". "No es verdad lo que se dice de la Sanidad madrileña. Yo estoy muy orgullosa de haber construido 12 hospitales nuevos en Madrid, y no se ha quedado atrás la sanidad privada", ha puntualizado en 'VozPópuli'.

Aguirre también ha querido ensalzar la labor de Pablo Casado como presidente del PP. Ha destacado que "ha recibido un partido dividido en tres y muy perjudicado por esta ausencia de defensa de las ideas y por los casos de corrupción".

Si no vamos unidos gobernará el PSOE 20 años"

Por ello, cree que "España necesita una opción de centroderecha que pueda ganar", que pasa por la unión con Vox y Ciudadanos, y que debe cambiarse el sistema electoral porque con el que "ahora tenemos la izquierda ganará siempre". "Hay que comparecer unidos en aquellas circunscripciones que reparten pocos escaños y en las que, si no vamos juntos, no sólo con Vox sino con Ciudadanos, si no vamos unidos allí gobernará el PSOE 20 años", ha continuado Aguirre,

Finalmente, se ha mostrado contraria a un Gobierno de concentración: "Yo creo que hay que hacerle una oferta a Pedro Sánchez que no pueda rechazar. Para apoyarle a él y al Partido Socialista, que se supone que forma parte del bloque constitucional. Con la única condición de que eche a Podemos y no admita el apoyo ni de Bildu ni de los independentistas".