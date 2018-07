Esperanza Aguirre: "Claro que 'la secta' quiere que yo me vaya a la tumba, pero no se atreve a decirlo"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha dirigido a laSexta como 'la secta', afirmando que "claro que lo que quiere es que me vaya a la tumba, pero no se atreve a decirlo". Aguirre ha intentado defenderse de esta manera por su decisión de no dimitir como concejal del Ayuntamiento de Madrid, asegurando que ser el partido más votado en las pasadas elecciones generales le legitima para estar en el puesto.

Publicidad