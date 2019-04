España mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista pero reforzará la presencia policial en medios de transporte y zonas concurridas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha informado de que se mantendrá el nivel 4, sobre 5 posible, de alerta antiterrorista, pero reforzando la presencia de policías uniformados y de "esos otros que no se ven" en los transportes públicos y en las zonas concurridas por los ciudadanos durante estas fiestas navideñas.

"No nos debemos obsesionar porque sobre nosotros no pesa ese tipo de amenaza", ha comentado Zoido tras presidir la mesa de evaluación del riesgo antiterrorista y recibir la última información por parte de los expertos de los servicios de seguridad. "No nos debe obsesionar", ha insistido, "pero nos anima a trabajar de forma continua para evitar cualquier tipo de riesgo".

Zoido ha señalado que se cometería un grave error si se "cerraran los ojos" ante la amenaza que, ha dicho, es mayor en otros países de nuestro entorno como Francia, Bélgica o Alemania.

El ministro ha asegurado que la información es "recíproca y fluida" con las autoridades alemanas, ante las que ha expresado sus condolencias por las 12 víctimas mortales y 48 heridos tras ser arrollados por un autobús en Berlín.

Zoido ha convocado por primera vez de forma extraordinaria este foro que reúne al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y a los máximos responsables de la lucha antiterrorista de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).