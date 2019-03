ERC y CiU dicen no sentirse aludidos por el discurso de Morenés

Ni se les ve preocupados, ni parece que hayan escuchado nada. La vicesecretaria de Acción Política de ERC, Anna Simó, ha afirmado que su partido no se siente aludida por las palabras del ministro de Defensa, Pedro Morenés, con motivo de la Pascua Militar, y ha apelado a una "profundización democrática" en el contexto del debate soberanista en Cataluña. "ERC no se siente aludida cuando Morenés habla de provocaciones absurdas... no sé a qué se debía referir, si a aviones que sobrevuelan bajo en el Ripollés (comarca de Girona) o no sé a qué se refería", ha dicho Simó en rueda de prensa. La dirigente de ERC ha señalado que el Estado debería mostrarse favorable a que el pueblo catalán se exprese en una consulta para "profundizar en la democracia". "Si se refiere al hecho de que una mayoría del pueblo de Cataluña quiere ser preguntado de manera democrática, con garantías, en las urnas, sobre cuál debe ser su futuro político dentro de la Unión Europea, no lo encuentro una provocación absurda, sino una profundización democrática en toda regla", ha sentenciado.

En lo primero que se ha pensado al escuchar las palabras del ministro Morenés es en la carta que cuatro eurodiputados "preocupados" enviaron a la Unión Europea porque temían que el Ejército invadiese Cataluña: "Le pedimos así que evalúe los riesgos reales de una posible intervención militar en Cataluña". Y en las declaraciones de Artur Mas: "Ninguno puede utilizar las armas para nada contra la voluntad de un pueblo decida democráticamente". La hemeroteca demuestra que las armas fueron un argumento durante la campaña electoral catalana y sino que se lo digan a Oriol Junqueras, presidente de ERC, que afirmaba que el Gobierno español se debía comprometer públicamente a no utilizar la fuerza de las armas". Pero por provocaciones absurdas, el ministro Morenés también pudo referirse a las declaraciones del coronel retirado, Leopoldo Muñoz Sánchez:" En caso de amenaza o de fractura, nuestro punto de vista es que se declare el estado de guerra".Hasta el Rey ha tenido que poner cordura asegurando que a España políticas rupturistas, "yo creo que en este momento a España le conviene unidad".

No obstante, el desafío catalán continúa. Esta tarde CIU y ERC se reúnen para dar el primer paso hacia la consulta independentista.