El PP endurece sus ataques y llama kamikaze al líder del PSOE por acercarse a Podemos

Rajoy no lo tiene fácil y eso lo saben en su entorno. El éxito de la gran coalición depende de que fracase el pacto PSOE-Podemos que tanto critican. Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid señala que "todo lo que está pasando con Iglesias es muy infantil" y pide "seriedad y llegar a acuerdos".

Por eso los más críticos piden entregar la presidencia a Sánchez para desenredar la situación. Esperanza Aguirre, presidenta del PP madrileño, asegura que "es el tiempo e los sacrificios y las cesiones, ¿para qué?, para conseguir, por el bien de España, que Podemos no entre en el Gobierno".

Desde la Dirección del partido cierran filas en torno al líder y niegan cualquier fisura. Pablo Casado, vicesecretario del PP, aclara que "Aguirre no se está refiriendo a que haya que sacrificar a Rajoy y no es comparable la situación de Madrid". Prefiere no compararla porque Aguirre recuerda que ella ofreció retirarse para impedir un Gobierno de Podemos.

La máxima esperanza del PP es que el Comité Federal socialista enderece el rumbo de Ferraz. Mientras esperan a que eso suceda, al menos en público, prefieren no mover ficha y tampoco de adelantar elecciones. Pero voces tan acreditadas en el partido como la de Núñez Feijóo sí están a favor.

"La única manera de saber qué Gobierno quiere la gente es con la segunda vuelta" afirma Feijóo. Una segunda vuelta que podría abrir otra incógnita, la de sí el PP sigue optando por Rajoy como candidato.