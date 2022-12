A Víctor Casanova, un español residente en EEEUU le han llegado sus papeletas a Nueva York, pero no a tiempo. Asegura que ha decidido votar fuera de plazo pero que, aun así, "es casi más frustrante que al final llegue y darte cuenta de que una carta que tendría que haber tardado 10 días ha tardado 40".

Desde la reforma de la ley electoral de 2011, los emigrados deben estar inscritos en el consultado y además, rogar el voto en unos plazos, dicen, imposibles. Para los inscritos como temporales, todos los trámites son presenciales en el consulado. Además la ley no permite votar a los emigrantes permanentes en las elecciones municipales. Por eso las cifras de los españoles que han votado en el extranjero caen en picado.

En las últimas elecciones europeas sólo voto el 1,98% por ciento frente al 13,65% de 2009. Lo mismo que en las generales de 2008 de un 31.88% se pasó a un 4.95% en 2011.

Lo han denunciado hasta cantando. La Marea Granate de Nueva York ha realizado un vídeo musical en el que protestan por esta situación, porque las papeletas no siempre llegan. Cibeles Sánchez, residente en Estambul asegura que ha intentado votar hasta tres veces y que no ha podido, porque no le han llegado los votos.

Los derechos no se ruegan, los derechos simplemente te vienen dados por la Constitución por eso, a miles de kilómetros, piden que se facilite un proceso que les hace sentirse conectados con España.