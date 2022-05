Ni dimisiones ni elecciones anticipadas. En una entrevista en El Mundo, Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular, pide que se conozcan "todas las explicaciones y los hechos" en el 'caso Pegasus'. "Una vez conozcamos el contenido global de lo que ha pasado, que el Gobierno tome decisiones, sean ceses o de otro tipo. Pero lo que no se puede hacer es, por contentar a tu socio independentista, cortar la cabeza de la directora del CNI", argumenta.

Para Bendodo, esta decisión ha sido tomada por Sánchez para "que no ruede su cabeza". "Pere Aragonès pedirá o más cabezas, o más transferencias, o más dinero o más competencias. El Gobierno, en vez de proteger al CNI, que es el que protege a los españoles, protege al que quiere romper España, que es su socio independentista de Cataluña", critica.

El coordinador general de los populares ve a Sánchez "al final de su escapada", con "cortinas de humo" ante una "situación esperpéntica". Es más, afirma que "esta legislatura hace tiempo que acabó y Sánchez no lo sabe todavía", negando que vayan a pedir elecciones anticipadas: "Eso le corresponde al presidente del Gobierno y no vamos a meternos en una decisión que no nos corresponde".

"Yo lo que estoy diciendo es que cuando no tiene apoyos, evidentemente se le va agotando el tiempo. Tendemos la mano para dotar de estabilidad a nuestro país, pero el Gobierno sigue empeñado en echarse a los brazos de los independentistas catalanes y de los herederos de ETA. Debería estar centrado en la bajada de impuestos, la reforma fiscal y afrontar con determinación la crisis económica y la crisis energética. Y no en las películas de espías", agrega.

Además, lanza un dardo a Macarena Olona, candidata de Vox a las elecciones de Andalucía: "Cuando uno quiere ganar las elecciones, en primer lugar, tiene que saber presentarse a las elecciones. Y cuando uno quiere ganar las elecciones, tiene que querer presentarse a las elecciones. Saber presentarse y querer presentarse. Esto vale para varios partidos y algún candidato... y alguna".