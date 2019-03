Elena Valenciano: "Si gana Cañete perdemos las mujeres"

La candidata del PSOE a las elecciones europeas, Elena Valenciano, ha manifestado que aunque el candidato del PP, Miguel Arias Cañete, haya dicho que la dejó ganar por ser una mujer, "lo que ha quedado claro es que si gana Cañete perdemos las mujeres".



Elena Valenciano ha hecho estas declaraciones durante un mitin celebrado en la escuela municipal de música Isaac Albéniz de Parla, ante unas 200 personas, en el que ha asegurado que "en este país sólo hay debates cuando gobierna el PSOE, no con el PP". "El PP no quería debates. Pero ayer conseguimos romperlo. Aunque después de anoche, no sé si van a querer volver a debatir", ha apostillado.



En unas declaraciones a Antena 3, Arias Cañete se ha referido a lo complicado que le resultó debatir con una mujer con estas palabras: "Si haces abuso de superioridad intelectual parece que eres un machista que está acorralando a una mujer indefensa".



Valenciano ha advertido de que si gana Arias Cañete las elecciones europeas, no sólo pierden las mujeres, sino "todos los hombres que creéis en las mujeres, todos los trabajadores, los jóvenes, la gente que sufre, los que lo están pasando mal y que han sufrido una política completamente equivocada". La candidata del PSOE ha señalado que el objetivo de estas elecciones es "recuperar el orgullo de ser socialistas" y ha reivindicado que lo mejor que ha pasado en España ha sido con los Gobiernos de Zapatero y de Felipe González.



La candidata del PSOE ha criticado que la derecha europea lleva una década gobernando en Europa y se han equivocado en lo económico, en lo social, "haciendo sufrir a la gente para nada", y en lo político, y ha denunciado que han creado una fractura entre el norte y el sur de Europa convirtiendo a los españoles en "europeos de segunda". "Queremos competir en innovación, modernidad, formación, empleos y salarios dignos.



No nos vamos a conformar con un sur con salarios precarios y sin servicios. No creemos en la Europa que está diseñando la derecha, en la que han decidido que seamos competidores bajos", ha argumentado. Valenciano ha desvelado que ayer en el debate tenía muchas cosas en la cabeza y buscó "seleccionar una imagen para estar firme" ante Arias Cañete. "Y la imagen que tenía era la de nuestra gente, la de tantas mujeres que en los mítines me agarran del brazo y me dicen: hija, por favor, gana por nosotras.



O de compañeros mayores que me piden que ganemos y que les devolvamos la dignidad que hemos tenido siempre. Nuestra gente fue la que me dio la fuerza para el debate", ha sentenciado. La vicesecretaria general del PSOE ha definido a su partido como "los portadores de los sueños de la gente que sólo tiene al PSOE para cambiar su vida a mejor", para luchar contra la injusticia, la pobreza, dar derechos a los trabajadores y dignidad a los que nacen en peores condiciones. "Nos van a intentar desanimar.