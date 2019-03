Elena Valenciano: "Artur Mas reconoce en privado que la consulta no se va a producir"

LE CALIFICA DE "IRRESPONSABLE E HIPÓCRITA"

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha acusado de "hipocresía" al presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, "porque en privado reconoce que la consulta no se va a producir" pero en público sigue haciendo "gestos de propaganda". Según Valenciano, el propio Mas dijo a Alfredo Pérez Rubalcaba "que no va a haber nunca nada ilegal", y como la consulta lo sería "se deduce que no va a hacerla".