El ejemplo de Charito: tiene 95 años y ha dado un paso al frente como candidata en Patones

Nuestros líderes en ruta aterrizan en Asturias, en Villaviciosa, y como "donde fueres haz lo que vieres". Y ahí está Casado escanciando sidra, con más o menos fortuna: "No me van a contratar como escanciador, pero le he tomado un par de catas".

Una ruta electoral que ha llevado de nuevo a Arrimadas a Cataluña, ahora rebautizada por ella: "Esa lazilandia o la republica del lazo". Y claro, con tanto cambio, alguno se despista: "A la búsqueda del centro perdido ahí le tenéis a Alfonso Alonso", dce Ortuzar.

Pues ya que estamos en el centro les presentamos a Abuelas por Patones, con Charito a sus 95 años a la cabeza que ha decidido dar un paso al frente: "Nunca he dicho nada pero hoy note que me ha salido la fuerza".

La fuerza para dar un paso al frente para ayudar a este precioso pueblo desbordado por el turismo. Solo tiene un objetivo: "Que se haga un parking para 1.000 coches".

Y de la candidata más longeva de estas elecciones al primer bebé nacido de una candidata. Es Inés, la hija de Begoña Villacís.

No muy lejos de allí, hemos visto a Ayuso visitar a unos perritos y con ganas se queda de adoptar uno. El nombre, en nuestro honor: "Sextillo le voy a llamar".

Una ecuador de campaña que ha dado para mucho.