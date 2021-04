La candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado un nuevo vídeo de campaña a cuatro días de las elecciones autonómicas en el que, a golpe de rock, se puede ver a la hasta ahora presidenta montada en moto.

Mientras la candidata, vestida de motera, se monta de paquete, su voz en off explica: "Hasta ahora no éramos conscientes de la sociedad que no habíamos dado entre todos, pero después de dos años nos hemos puesto en pie, y hoy podemos decir con orgullo que hemos sido un ejemplo al mundo, por mucho que algunas envidias intenten taparlo", afirma en el nuevo vídeo de campaña.

Así, la 'popular' continúa afirmando que "ser madrileño es una forma de vida donde todos cabemos, donde todos tenemos oportunidades". Y, dice, "donde queremos vivir en paz, con libertad, con pasión por la vida".

En este sentido, llama a los madrileños a vivir los días previos a las elecciones "con mucha ilusión" porque, asegura, "merece la pena": "Seguiremos peleando junto a todos vosotros porque sois los mejores", zanja.

La propia Díaz Ayuso ha sido quien ha difundido el vídeo electoral a través de su cuenta de Twitter, acompañado de un mensaje: "Preparados para la recta final", junto a un emoticono de una moto.