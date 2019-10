Tras la polémica por la filtración del programa del PSOE en el que no se hacía referencia al plurinacionalismo de España y su posterior publicación incluyendo guiños al autogobierno, Sánchez ha querido matizar que su propuesta de federalismo no es crear un Estado federal, sino "perfeccionar" los instrumentos que no funcionan en el Estado autonómico.

El presidente del Gobierno en funciones ha negado en una entrevista en Ondacero que el objetivo marcado en el programa electoral del PSOE sea que España deje de ser un Estado autonómico para convertirse en una federación de estados.

"Eso no es así, la meta es el artículo 2 de la Constitución, que define España como una nación compuesta por regiones y nacionalidades, en plural, esa premisa justifica que para garantizar la soberanía nacional hay que proceder a un estado autonómico con mayor descentralización de nuestro país", ha señalado.

Así, el líder del PSOE asegura que cuando habla de "plurinacionalidad" habla del Estado autonómico y explica que su propuesta se basa en "perfeccionar muchos de los instrumentos del estado autonómico que no funcionan". Entre ellos destaca el Senado, la Conferencia de Presidentes, las comisiones mixtas bilaterales con las Comunidades Autónomas: "Empezamos a activar comisiones bilaterales que no se reunían en años como la de Cataluña y País Vasco".

Miquel Iceta resta importancia a la polémica

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha restado importancia a la polémica que se abrió tras hacerse público que en el borrador del programa del PSOE para el 10N habían desaparecido las referencias al modelo federal que sí estaban en abril, y que finalmente sí se han incorporado.

"La explicación que recibí me pareció muy lógica(...) En abril nos presentamos con un programa de 300 páginas y todo el mundo consideraba que era excesivo y que era muy difícil que alguien lo leyera entero, y se decidió hacer una versión reducida de 50 páginas. Eso implicó que muchas cosas que se recogían en abril pues ahora no estuvieran", ha explicado en una entrevista en RNE.

Entre las frases que decayeron figuraba una en la que el PSOE se compromete "a las reformas necesarias para un nuevo impulso de autogobierno, concretadas en la Declaración de Granada de 2013 y la de Barcelona de 2017", los dos textos de referencia del modelo federal que defiende el PSC.

"Cuando lo vimos les dijimos 'oye, a mi esa frase me viene muy bien porque creemos que da una perspectiva y una esperanza' y la respuesta que recibimos fue 'ah, perfecto, pues lo incorporamos'", ha sostenido.

Iceta ha asegurado que la receta del Partido Socialista para resolver el conflicto catalán no ha variado, y sigue pasando por el diálogo dentro de la ley.

Medidas contra la independencia catalana en el mundo digital

Además, el presidente del Gobierno en funciones ha anunciado la aprobación de un real decreto ley para poner "punto y final al independentismo de la república digital".

Según avanzó Sánchez, con esta medida se "va a garantizar que todos los servidores tendrán que estar en la Unión Europea y no en paraísos digitales". También para que "no se puedan utilizar los datos digitales para fines espurios".

Se trata, ha insistido el líder del Ejecutivo, de dejar claro que no habrá "ni independencia 'offline' ni 'online'" y el Ejecutivo será "igual de contundente que se es en el mundo real en el (mundo) digital".