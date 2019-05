Pedro Sánchez: "No quiero que la gobernabilidad descanse en los independentistas"

Pedro Sánchez ha subrayado en una entrevista que los líderes independentistas "no son de fiar" y ha asegurado que no quiere que la gobernabilidad del país esté en manos de estos partidos porque "España se merece cuatro años de estabilidad y de concordia nacional".

"Los líderes independentistas no son de fiar, saben que la independencia no es posible. Su miedo es que los llamen traidores", ha asegura el presidente, que recuerda que "fuera de la constitución no hay nada": "No quiero que descanse la estabilidad ni la gobernabilidad de este país en manos de las fuerzas independentistas".

Por otra parte, el presidente del Gobierno espera que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, "recapacite" a partir del lunes, una vez celebradas las elecciones, y tenga una posición "mucho más constructiva" sobre "lo que necesita el país" y la "aportación" que Cs puede hacer a la gobernabilidad.

Sánchez ha lanzado este mensaje a Rivera en el último día de la campaña electoral en una entrevista en la Cadena Ser en la que, por otra parte, ha reconocido los "muchos puntos en común" que tiene con Podemos, pero no quiere "especular" sobre la posibilidad de un Gobierno de coalición con la formación morada.

Para el líder socialista, España "se juega mucho" este domingo, entre otras cosas "que la ultraderecha influya en la acción de gobierno", y por eso ha insistido en pedir a los indecisos que le apoyen para concentrar el voto y evitar que sumen las derechas.

Pedro Sánchez: "Que entre en el Gobierno Podemos no es ningún problema"