Ciudadanos pone el foco en la defensa de la unidad de España

¡Hola!

Soy Cris, sigo a Ciudadanos en laSexta ¡y me voy de campaña!

Estoy con muchas ganas y algo nerviosa porque es la primera vez que persigo a alguien durante 15 días por España. Así que me apetece mucho compartir contigo el trayecto que vamos haciendo, contarte los detalles curiosos del día a día y enseñarte cómo es la campaña por dentro.

Mi misión será escuchar todo lo que diga Albert Rivera por cada ciudad que pase, estar pendiente de cada gesto y luego contarlo aquí y en todos los programas informativos de laSexta. Aunque todavía no tenemos el recorrido completo de las dos semanas, ya sabemos que la primera pasaremos por Málaga, Sevilla, Guipúzcoa, Madrid, Albacete, Alicante, Murcia, Granada, Valencia y también Barcelona.

Ciudadanos va a centrar su campaña en la defensa de la unidad de España ante el conflicto catalán y te van a dar a elegir entre dos posibles gobiernos: el de Sánchez, Podemos y los nacionalistas o el de un gobierno de coalición de Ciudadanos y PP.

Ya sabes que Rivera ha dejado muy claro que quiere gobernar con Casado y que no pactará con Sánchez después de las elecciones, pero no ha extendido ese veto a VOX. Dice que prefiere no necesitarlo para formar Gobierno pero tampoco lo descarta.

Rivera ha elegido socio, pero se esforzará por diferenciarse de él estos días. Le escucharás decir que no es de derechas ni de izquierdas, que Ciudadanos es un partido liberal, libre de corrupción, que mira al futuro y que quiere reformar España con el mejor equipo sacado de la sociedad civil.

Por si alguno anda despistado, Rivera pega su cartel electoral esta noche, así que mañana cuando te levantes, verás su cara y la del resto de candidatos por todas partes. ¡Ya estamos oficialmente en campaña! Sus miradas te perseguirán durante 15 días suplicando tu voto porque estas son las elecciones más inciertas que hemos vivido en los últimos años. No sé si es tu caso, pero hay muchísima gente que no tiene decidido su voto, así que puede pasar de todo el 28 de abril y también después, cuando toque formar Gobierno.

No sabemos cómo acabará, pero seguro que será emocionante.

¡Arrancamos ya! El día 1 de caravana electoral, el autobús de Ciudadanos me llevará hasta Málaga, donde Rivera pronunciará su primer mitin de campaña. ¿Me acompañas?