Rajoy: "Un partido político es algo muy importante y nosotros somos un partido político"

Rajoy se enfrentó anoche, por primera vez, a las incisivas preguntas de las hormigas. El presidente en funciones habló de sus éxitos, y no solo de los políticos: "Esto del alcalde, de los vecinos, no sé por qué lo dije, pero es la verdad que son los vecinos los que eligen al alcalde lo que no me acuerdo es la segunda parte".

De campaña quedan poco más de 24 horas. Pero parece que empezó hace tanto que no es complicado perder el norte: "A dar el cambio el próximo 26 de diciembre" o "el 13 de junio, no el 26, no se ya en qué día vivo".

Es verdad que es raro acabar en un bar que pongan churros los sábados por la noche. Pero más raro aún es que te cueles en un mitin a insultar al candidato, y te dé la razón.

Porque Anguita, como Rajoy, pensará que aunque sean los tuyos es mejor dejar las cosas claras: "Un partido político es algo muy importante y nosotros somos un partido político".

Para lo que queda, mejor tener cuidado por dónde se pisa.