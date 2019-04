Las exigencias para que dimita el ministro Fernández Díaz marcan el último tramo de la campaña electoral

Hay preocupación y nerviosismo en el PP tras la publicación de las grabaciones de Fernández Díaz. Rajoy dice que es una "maniobra electoral" y confían en que no influya en la intención de voto. El presidente en funciones respalda al ministro.

Antonio Hernando ha dicho que los españoles deben saber quién miente antes de ir a votar y Pedro Sánchez ha pedido hasta en cinco ocasiones la dimisión del ministro en funciones Fernández Díaz.

Pablo Iglesias ha dicho que es "una de las cosas más graves que han ocurrido en la historia de España". Dice que se ve a un ministro utilizando su cargo para espiar a rivales políticos y eso es motivo de dimisión.

Albert Rivera dice que mientras el ministro no dimita, Rajoy es el responsable y le pide explicaciones inmediatas y que asuma responsabilidades en caso de conocer el caso. Dice que un ministro no puede usar el ministerio para atacar porque esto no es "Venezuela".