Rajoy: "Ni yo ni nadie en el PP ha propuesto una gran coalición con el PSOE"

NIEGA LAS INFORMACIONES DE LOS MEDIOS

El presidente del Gobierno y candidato del PP a la reelección, Mariano Rajoy, ha asegurado que ni él ni nadie de su partido ha "propuesto" una gran coalición de gobierno con el PSOE para después del 20D, al tiempo que ha señalado: "De las coaliciones hablaré el día 21". "Yo no lo he propuesto y soy el presidente del partido; nadie ha propuesto en el PP esa coalición y esa noticia la doy por no leída", ha afirmado.