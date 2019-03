Rajoy bromea con la pérdida de sus gafas, 'halladas' en el espacio: "Ya no las pido a los Reyes"

El equipo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subido a Twitter un mensaje de su candidato a la reelección en el que bromea con la pérdida de sus gafas, por la agresión que sufrió en Pontevedra, al 'hallarlas' en el espacio exterior.

La imagen de unas gafas como las del presidente flotando en el espacio, en la órbita de la Tierra, acompañan un mensaje que dice: "Iba a pedir unas gafas nuevas a los Reyes Magos, pero me dicen que las han encontrado".

Un tuit que el equipo de Rajoy cierra con dos de caras llorando de risa. Poco antes de este mensaje, Rajoy contaba en una de sus entrevistas que le va a pedir unas gafas a los Reyes Magos, porque solo le quedan las que lleva puestas.

"Si me vuelve a pegar, no tendría gafas", ha bromeado. El jefe del Ejecutivo ha insistido una vez más en que se encuentra bien y la cara, donde le asestó un fuerte puñetazo un joven pontevedrés, no le duele, aunque sí le molesta algo el golpe, y espera que en dos días, con las pomadas que le han recetado los médicos, los efectos de la agresión se le pasen totalmente.

Rajoy ha reiterado que no presentará denuncia porque confía "plenamente en lo que hagan la fiscalía, los jueces y los tribunales de menores". Un juez de Pontevedra ordenó el ingreso en un centro de menores del joven de 17 años que golpeó al presidente.